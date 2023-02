Calenda su Donzelli: "Delmastro non può rimanere al Dap, non siamo la Repubblica delle Banane"

globalist Modifica articolo

1 Febbraio 2023 - 10.12

Anche il Terzo Polo e Carlo Calenda prendono posizione nel pasticcio istituzionale creato da Giovanni Donzelli, che ha attaccato in aula esponenti del Pd sul caso Cospito, citando intercettazioni ambientali registrate in carcere. Il sottosegretario Andrea Delmastro ha confermato di aver passato quelle intercettazioni a Donzelli, rendendo la questione ancora più grottesca.

“Delmastro non può rimanere al Dap” – ha scritto Calenda su twitter. “La diffusione di intercettazioni riservate per strumentalizzarle politicamente è indegna, illegale e senza precedenti. Piacerebbe sentire una parola chiara di Nordio. Non si può essere garantisti nelle parole e poi girarsi dall’altra parte”.

“Noi del Terzopolo che abbiamo sempre dato credito al Ministro su questo specifico punto non faremo sconti. Non siamo la Repubblica delle banane, nonostante i tentativi di trasformarla in questo senso di quattro bulli di Fratelli d’Italia”.