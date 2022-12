Lombardia, M5s sceglie l'alleanza progressista e appoggia Majorino

globalist Modifica articolo

17 Dicembre 2022 - 11.13

Preroll

Pierfrancesco Majorino è contento dell’accordo con M5s approvato dal referendum degli iscritti grillini.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Sono molto soddisfatto del risultato della consultazione tra gli iscritti al Movimento 5 Stelle – dice -. E’ la conferma della bontà dell’accordo che è stato raggiunto con i vertici regionali M5S. Ora avanti con più forza per andare a conquistare, dopo 28 anni, Palazzo Lombardia. Un’alleanza forte che vedrà anche la presenza di una lista civica che conterrà molte sorprese

Middle placement Mobile

In Lombardia il M5s si alleerà per le elezioni regionali con il centrosinistra, appoggiando la candidatura dell’eurodeputato Pd Pierfrancesco Majorino.

Dynamic 1

Il via libera all’alleanza è arrivato dalla consultazione online lanciata dal Movimento sulla piattaforma Skyvote. Gli iscritti lombardi che si sono espressi a favore dell’ingresso nella coalizione sono stati 3078, pari al 63,2% dei 4866 votanti totali. I no sono stati invece 1788.

In Lombardia quindi si riforma quel campo largo naufragato a livello nazionale. Soddisfazione da parte del coordinatore del Movimento 5 Stelle Lombardia, Dario Violi. “Bene che i nostri iscritti abbiano riconosciuto il valore della nostra proposta per la Lombardia – ha commentato -. Un percorso condiviso fin dai primi passi con il Presidente Giuseppe Conte e costruito durante questi anni all’interno dell’istituzione regionale. Da domani saremo immediatamente impegnati per raccontare ai lombardi il cambiamento che vogliamo. Un progetto che parla di rilancio della sanità pubblica e territoriale, investimenti sul trasporto locale, ambiente e futuro sostenibile. A breve i nostri iscritti potranno presentare la propria autocandidatura, dopodiché voteremo ed entro il nuovo anno chiuderemo le liste. L’obiettivo è grande e richiede impegno e dedizione, ma crediamo che il momento per una nuova guida in Regione Lombardia sia finalmente arrivato”.