Manovra, Boccia (Pd): "Precarizza le famiglie e umilia gli italiani, rischiamo conflitti sociali"

16 Dicembre 2022 - 14.56

Scioperi, Francesco Boccia, senatore e commissario regionale del PD Campania, era a Napoli in Piazza Plebiscito per la manifestazione della Cgil Campania, insieme al segretario del PD Napoli, Marco Sarracino. L’esponente dem non ha perso occasione per criticare ferocemente la manovra del governo Meloni.

«Essere in piazza oggi a Napoli al fianco della Cgil Campania e dei lavoratori è un nostro dovere. Abbiamo sostenuto, ovunque ci fosse una piazza contro la manovra del Governo Meloni le ragioni dei manifestanti. Ribadiamo la nostra netta opposizione ad una legge di bilancio regressiva e recessiva che fa finanziare la flat tax dai pensionati e non fa nulla sul lavoro, sui salari che continuano a perdere valore a causa dell’inflazione sempre più fuori controllo».

«I mutui delle famiglie sono alle stelle e il governo tace e tutti i demagoghi di destra che annunciavano ricette miracolistiche sono scomparsi davanti alla vergogna di questa manovra. La prima legge di bilancio della destra in questa legislatura umilia gli italiani onesti e aiuta furbi, evasori e chi fa nero. È una manovra che esalta la precarizzaziome non solo del lavoro ma della vita. Se non ascoltano le richieste dei lavoratori, delle opposizioni, dei sindacati rischiamo seri conflitti sociali».