Joe Formaggio (Fdi) contro l'ecologia: "Tuteliamo la ricchezza dei veneti senza pensare all'ambiente"

16 Dicembre 2022 - 18.31

Il governo Meloni sta mostrando la faccia peggiore della destra italiana che, anche a livello locale, non perde occasione per raccontare la parte più reazionaria e conservatrice del Paese. Un esempio è arrivato dal consiglio regionale veneto, dove il consigliere di Fratelli d’Italia Joe Formaggio ha attaccato la minoranza di centro sinistra che proponeva l’istituzione di una giornata di commemorazione delle vittime della Marmolada e dei cambiamenti climatici.

“Sentirmi dire che sono responsabile, Joe Formaggio come tutti i veneti, e dobbiamo votare questa risoluzione, che siamo responsabili delle vittime io non mi sento responsabile delle vittime perché mi sentirò responsabile delle vittime quando la parte sinistra sia del Governo e di quest’Aula imporrà a livello europeo dei dazi a quelle nazioni che portano dentro merci e non c’è assolutamente niente, caro collega. Non c’è assolutamente niente perché il Carbon Ball vale zero. Non ci sono dazi sulle materie prodotte con dei meccanismi altamente inquinanti e noi le compriamo tutti i giorni e andiamo soltanto a alimentare l’inquinamento”.

“Benissimo, quindi, prima di mettere a carità le nostre aziende e sentirci responsabili di morti, che non dipendono dall’Italia, che conta lo 0 virgola, ci pensai molto bene, perché a leggerla questa risoluzione è bellissima – stasera la leggerò ai miei bambini – e sarebbe da votare subito, ma nel paese dei balocchi, cara minoranza, questa risoluzione verrebbe votata all’unanimità. Però, purtroppo, siamo nel Veneto, che produce e che non ha nessuna responsabilità nei cambiamenti climatici e questa Assemblea deve soltanto tutelare la ricchezza dei veneti e non l’ambiente mondiale, di cui non è responsabile. Grazie”.