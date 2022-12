Benifei replica a Renzi: "Europarlamentare perché ho preso 40 mila preferenze e non grazie a te"

globalist Modifica articolo

4 Dicembre 2022 - 22.52

Botta e risposta tra Benifei e Renzi che in qualche modo sta rinfacciando a tutti o quasi di essere diventati quello che sono grazie a lui mentre adesso mostrano ingratitudine.

“Renzi continua ad attaccarmi sulle elezioni del 2014, ora a `Mezz’ora in più´. Ribadisco: in lista non mi ha messo lui che non sapeva chi io fossi, mi ha indicato il Pd Liguria di cui ero il responsabile Europa e ho preso 40mila preferenze dai cittadini non dal `Giglio Magico´».

Così su Twitter il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei.

La replica di Italia VIva

“Nessuno ti attacca Brando. Le liste del Pd le ha firmate il segretario del Pd che si chiamava Matteo Renzi e che mise giovani ovunque per dare gambe al processo di rottamazione. Se Renzi non avesse preso il 41%, tu a Bruxelles saresti andato da turista».

Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva al Senato, in risposta al tweet di Brando Bonifei su Matteo Renzi.