Manovra, Landini (Cgil): "Ho proposto a Cisl e Uil una mobilitazione generale"

29 Novembre 2022 - 12.30

La Manovra del governo Meloni sarà al centro di una probabile mobilitazione sindacale, in tutta Italia. Lo ha annunciato Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil, a Palermo.

“Abbiamo proposto a Cisl e Uil di pensare a una mobilitazione per chiedere un cambiamento di questa legge di bilancio ma soprattutto per affermare la necessità di riforme vere nel nostro Paese che combattano le diseguaglianze e che ricostruiscano politiche industriali degne di questo nome”.

“Il governo da un lato rimette i voucher, dall’altro la flat tax e il condono fiscale per permettere a chi non ha mai pagato di continuare a non pagare: due tratti totalmente sbagliati. La presidente del Consiglio dice che questa manovra ha una visione e una strategia, ma se la visione è che debba aumentare la precarietà, che l’evasione fiscale non debba essere combattuta e che si continui con lo sfruttamento del lavoro non ci piace. Non è quello che serve al Paese”.

“In Sicilia servono autostrade e ferrovie che funzionano. Bisogna dire al ministro Salvini che gli investimenti andrebbero fatti per le cose che servono. Quella del ponte sullo Stretto non credo che sia una delle urgenze di questo paese”.