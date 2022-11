Expo 2030, Tajani: "Il governo Meloni sostiene la candidatura di Roma"

globalist Modifica articolo

29 Novembre 2022 - 14.52

Expo 2030, Il governo italiano è fortemente impegnato nella candidatura di Roma a ospitare l’Expo tra otto anni. Lo ha dichiarato in videomessaggio il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, durante la conferenza stampa del Comitato promotore Expo Roma 2030 dopo la terza Assemblea del Bie (Bureau International des Expositions).

«Lo scorso settembre abbiamo consegnato il nostro progetto incentrato su persone e territori, rigenerazione, inclusione e innovazione», ha detto il ministro. «L’edizione 2030 di Expo sarà, infatti, una pietra miliare per due motivi principali – ha continuato Tajani – In primo luogo, segnerà la celebrazione del centenario del Bie, un’occasione cruciale per fare un bilancio dei primi 100 anni di attività dell’organizzazione».

«In questo spirito, l’Italia vuole dare il suo contributo per innovare il concetto stesso di Expo, preservandone i valori universali fondamentali». «In secondo luogo, sarà l’occasione per rilanciare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite dopo il suo completamento», ha poi dichiarato Tajani.