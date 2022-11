Lombardia, Majorino attacca la destra: "Ha amministrato nel nome del negazionismo climatico"

globalist Modifica articolo

27 Novembre 2022 - 15.46

Majorino all’attacco contro la destra che ha avuto come punti di rifermento Trump e Bolsonaro. “Penso alla questione ecologica: questa Regione è stata governata nel nome del negazionismo sugli effetti della crisi climatica. Sono stati negazionisti al punto che ne hanno parlato così poco che non ce ne siamo neanche accorti”.

Lo ha detto il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, nel corso della 34/a assemblea annuale della associazione radicale Enzo Tortora a Milano.

«Siamo a zero – ha aggiunto- in un territorio che presenta problematiche dal punto di vista idrogeologico consistenti e anche grandissime potenzialità per fare i conti con uno sviluppo sostenibile. E siamo a zero dal punto di vista degli interventi della Regione».

«Ho apprezzato l’approccio del M5s che ha detto parliamo di idee e di programmi. Parliamone. Questo vuol dire essere pronti a farlo in poco tempo perché le elezioni sono molto vicine, un confronto non scontato».

Ha aggiunto Pierfrancesco Majorino, dicendo di essere «disponibilissimo a questo confronto».

“Quando si entra nel merito – ha aggiunto Majorino – vedremo se dal punto di vista della politica sanitaria, sulle infrastrutture, su ambiente, su sostegno imprese e lavoro e sui diritti avremo le stesse idee. Io sono disponibilissimo a questo confronto. Il M5s si rivolge alle forze politiche e credo che le forze di centrosinistra saranno disponibili. Vediamo. Però devo anche dire, come all’inizio, che non li demonizzo e non li inseguo».