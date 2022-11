Letta contro la manovra del governo Meloni: "Dal Pd controproposte per sostenere i salari"

globalist Modifica articolo

26 Novembre 2022 - 19.41

Governo Meloni dalla parte dei ricchi e degli evasori fiscali. E qualche mancia alle corporazioni che possono portare voti. Ma il gioco è stato smascherato.

Di fronte alla manovra del governo «la cosa fondamentale è di mettere in campo controproposte, che è quello che noi vogliamo fare. Controproposte innanzi tutto per sostenere i salari, oggi in difficoltà rispetto all’inflazione che è aumentata, proposte per diminuire le tasse sul lavoro, aggredire il cuneo fiscale e per il salario minimo».

Lo ha detto ai microfoni del Tg Rai Marche il segretario del Pd Enrico Letta a Fabriano a margine dell’inaugurazione di una mostra promossa dalla Fondazione Aristide Merloni e dalla Fondazione Fare Futuro.

«Tutte le convergenze che si troveranno saranno benvenute – ha aggiunto -, ma credo che in questo momento sia importante soprattutto questo tema: la protezione e il rafforzamento dei salari perché le famiglie sono in difficoltà con un’inflazione così alta e questa manovra è assolutamente insufficiente rispetto a questo bisogno».