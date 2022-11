Lombardia, Beppe Sala: "Pierfrancesco Majorino è un'ottima candidatura"

globalist Modifica articolo

20 Novembre 2022 - 21.48

Lombardia, sfida delle sfide. Riuscirà Majorino a battere Attilio Fontana, presidente grigio della centro-destra? O la base di alleanze è troppo ristretta? «Pierfrancesco Majorino è un’ottima candidatura» per le regionali in Lombardia lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a margine della presentazione dell’ultimo libro di Maurizio Molinari a Bookcity, parlando dell’eurodeputato Pd che ha incontrato ieri.

«Quello che cercherò di fare per aiutarlo – ha aggiunto – è togliergli un po’ di questa immagine di persona estrema e troppo rivoluzionaria. In realtà ha la testa sulle spalle. Ne sa molto di politica e ha fatto una grande esperienza in Europa che lo ha consolidato. È una scelta non per testimoniare ma – ha sottolineato Sala – per cercare di vincere»