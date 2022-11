Pd, Enrico Letta contro Terzo Polo e M5s: "Vogliono far sparire i progressisti come in Francia ma..."

globalist Modifica articolo

19 Novembre 2022 - 11.00

Preroll

Partito democratico, rinascita o declino? Faremo «un Congresso costituente aperto il più possibile alla società e a chiunque voglia contribuire alla rigenerazione di un partito che accetta di mettersi in discussione per capire cos’è che non ha funzionato e cambiare».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Enrico Letta, segretario del Partito democratico, lo scrive in una lettera aperta. «Non so se è sufficiente. So solo che non è tardi, che c’è la possibilità – prosegue – di rendere più solida l’alternativa al governo e alla destra a partire proprio dal Pd. E questo proprio quando esso è oggetto degli attacchi strumentali che arrivano ogni giorno dal Terzo Polo e dai 5 stelle, forse con l’intento di far fare ai progressisti in Italia la fine che hanno fatto in Francia o in Grecia».

Middle placement Mobile

«Agli intellettuali – conclude Letta – non chiediamo sconti né misura. Suggeriamo, questo sì, di confrontarci nel rispetto reciproco e nell’interesse della sinistra italiana e dell’Italia. Interesse che so essere comune e sincero».