Berlusconi promette un milione di posti di lavoro ma con la cementificazione selvaggia

globalist Modifica articolo

19 Novembre 2022 - 20.01

Preroll

Dipendesse da Berlusconi saremmo sommersi dal cemento e la ‘deregulation’ regnerebbe sovrana. Parlando da Milano Silvio Berlusconi ha annunciato che nella legge di Bilancio Forza Italia proporrà di inserire una norma in grado di produrre “un milione di posti di lavoro” tramite l’abolizione delle autorizzazioni preventive in edilizia e non solo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Metteremo in campo anche il taglio degli oneri, oltre lo stipendio, per l`assunzione dei giovani fino a 34 anni da parte delle aziende” aggiunge il leader di Forza Italia.

Middle placement Mobile

Bisogna “eliminare le autorizzazioni preventive per chi vuole edificare una casa, ristrutturarla, aprire una farmacia, un ristorante”. Questa è “l’idea” che Forza Italia porterà al tavolo del governo per la legge di bilancio. “Normalmente i Comuni impiegano mesi, nei miei confronti anni, ma comunque con questa norma chi vuole realizzare queste cose deve mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune e cominciare a lavorare, i controlli ci saranno ex post e in caso di mancato rispetto delle regole ci sarà una adeguata e congrua sanzione”, precisa Silvio Berlusconi.

Dynamic 1

“Troppi giovani in Italia cercano lavoro e non lo trovano. Se per un periodo di 3, 4 o 5 anni dovessimo favorire le imprese dicendolo loro ‘ti togliamo ogni tassa, tutto ciò che ti costa un lavoratore in più rispetto allo stipendio in modo che lo stipendio che darai ai giovani dai 18 ai 34 anni sia uguale ai tuoi costi’, questo significa che le aziende avranno una grande convenienza ad assumere giovani” prosegue Berlusconi, nel suo intervento all’inaugurazione della nuova sede del coordinamento lombardo del partito a Milano.