Di Maio inviato speciale della Ue nel Golfo Persico? Le indiscrezioni dicono di sì...

18 Novembre 2022 - 14.17

Luigi Di Maio potrebbe diventare inviato speciale dell’Ue nel Golfo Persico. E’ quanto emerge dalle ultime riunioni a Bruxelles. Alcuti tecnici hanno infatti ricevuto mandato da di selezionare il miglior candidato per questo ruolo e la scelta sarebbe ricaduta proprio sull’ex ministro degli Esteri.

Nel documento notificato dagli stessi tecnici agli uffici dell‘Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, secondo l’Ansa si legge che “sulla base delle prestazioni” fornite “dai candidati si raccomanda di nominare il sig. Luigi Di Maio”.

La raccomandazione sarebbe arrivata dopo una serie di interviste e colloqui volti a stabilire le qualità dei singoli candidati, e gli altri nomi in gara sono quello del cipriota Markos Kyprianou, dell’ex inviato dell’Onu in Libia, lo slovacco Jan Kubis, e dell’ex ministro degli Esteri della Grecia e commissario Ue, Dimitris Avramopoulos, per il quale Atene si sta molto spendendo.