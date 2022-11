De Luca lancia l'allarme: "Preoccupato dall'Autonomia differenziata, la norma è contraddittoria"

globalist Modifica articolo

15 Novembre 2022 - 14.37

Il governo Meloni, dopo il covid, il reddito di cittadinanza e il superbonus, vuole mettere in pratica l’Autonomia differenziata tanto voluta dalla Lega. Un provvedimento che, se portato avanti, rischia di isolare ancor di più le regioni meridionali più in difficoltà. Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha lanciato per l’ennesima volta l’allarme.

«Non è tollerabile che, in un disegno di legge, si dica `noi andiamo avanti a prescindere dalla definizione dei Lep´ e a prescindere da una valutazione del ministero dell’Economia». Il presidente della Regione esprime anche in questa sede la propria «preoccupazione» per una materia che, sottolinea, «riguarderà anche la magistratura contabile, oltre all’unità d’Italia e al rapporto tra Sud e Nord».

Nel disegno di legge presentato dal ministro Roberto Calderoli, De Luca vede una contraddizione. «Intendiamo avere una compartecipazione delle Regioni al gettito fiscale a parità di bilancio pubblico – ragiona – le due cose non stanno in piedi, perché se una regione del Nord incamera il 10 o il 20 per cento dell’Iva sottratte allo Stato, alla fine queste risorse vengono tolte al sistema delle Regioni nell’ambito del fondo perequativo. Avremo discussioni impegnative, mi auguro che tutti guardino all’unità del Paese e all’obbligo costituzionale di tutelare il Sud, perché mentre parliamo stiamo registrando una migrazione biblica di giovani».