Martella (Pd) "L'esibizionismo muscolare di Meloni sui migranti isola l'Italia"

14 Novembre 2022 - 16.44

Migranti, in pochi giorni il governo di estrema destra guidato da Giorgia Meloni ha provocato un incidente diplomatico con la Francia, una presa di distanze dalla Germania e anche una frizione con il governo di Berlino e infine una dura critica del governo spagnolo. Ossia dei paesi più importanti dell’Unione europea. E perché?

“Il colloquio telefonico tra il Presidente Mattarella e il Presidente Macron ha ribadito l’amicizia e la collaborazione tra Italia e Francia. Un intervento, quello del Presidente della Repubblica, importante e opportuno. Isolarci non fa bene all’Italia e rende più debole l`Europa. L’obiettivo di rinsaldare i rapporti tra Italia e Francia e tra questi due grandi Paesi con l`Europa è sicuramente una priorità. L’esibizionismo muscolare e identitario del governo Meloni sulla pelle dei più deboli, sulla pelle dei migranti, ha ricevuto il plauso di Orban e di Le Pen. La propaganda ideologica dell’esecutivo comporta due rischi rilevanti: far scivolare l`Italia verso Visegrad e produrre danni molto rilevanti per il Paese e per le tantissime attività produttive italiane che vivono anche sull’export d’oltralpe”.

Così Andrea Martella, senatore e segretario regionale del Pd Veneto, in un’intervista a Radio Immagina, la web radio dem.

“Trovo emblematico che tanti esponenti della destra al governo ieri abbiano citato con enfasi le parole di ieri di Papa Francesco che chiedeva all`Europa di non lasciare sola l`Italia di fronte agli sbarchi. Peccato che quegli stessi esponenti non abbiano citato anche le altre solenni parole del pontefice. Quelle che nessuno può restare sordo di fronte al grido disperato dei migranti”, ha detto ancora.