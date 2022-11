Fuksas: "Letta troppo perbene per guidare quel partito, alla guida del Pd vorrei un trio...

globalist Modifica articolo

14 Novembre 2022 - 16.32

Preroll

Parola di archistar: “Enrico Letta è notoriamente una persona per bene, forse troppo per bene per dirigere un partito che è un caos totale, diviso , fratturato, fatto a pezzi”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La pensa così l’architetto Massimiliano Fuksas, ospite del programma `Un Giorno da Pecora´, su Rai Radio1 che alla domanda del conduttore Giorgio Lauro su chi preferirebbe come prossimo segretario del Pd ha risposto: «Vorrei un certo Carlo Marx». Oppure? Ai giorni nostri? «Sala, Nardella e Schlein. Insieme farebbero una bella segreteria. Farei un Politbüro con questi tre nomi.

Middle placement Mobile

Un consiglio al Pd? «Io ripartirei dai territori. Abbiamo tantissimi sindaci bravi in tutta Italia, non solo del Pd, ma di tantissimi partiti». Chi ha votato l’archistar? «Io ho votato partito comunista italiano», ha detto Fuksas lasciando intendere che ha proprio scritto così, anche se il partito comunista italiano non c’era nella scheda, perché Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista, ha preso parte alla competizione elettorale con la lista `Italia Sovrana e Popolare´.