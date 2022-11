Migranti, Parigi inchioda il governo: "Ha violato la fiducia, i trattati si devono applicare"

globalist Modifica articolo

11 Novembre 2022 - 09.53

Francia e governo Meloni vanno ancora allo scontro sui migranti. Dopo la dura critica del ministro dell’Interno Darmanin, la sottosegretaria francese agli Affari europei Laurence Boone ha rincarato la dose, dopo che ieri la Francia ha dato il via libera all’approdo dell’imbarcazione con oltre 200 migranti a bordo nel porto di Tolone, a seguito del rifiuto dell’Italia a dare il via libera allo sbarco in uno dei suoi porti.

«I trattati si applicano oltre la vita di un governo. Il governo italiano si è impegnato nel Meccanismo di responsabilità» e «gli impegni dei governi, ed è per questo per esempio che ci sono dei trattati europei, si applicano al di là della vita di un governo, se no immaginate se cambiassimo regole europee a ogni governo, non sarebbe sostenibile. Quello che è successo» con la nave Ocean Viking e i 230 migranti a bordo «è preoccupante. L’Italia si è affrancata dal diritto internazionale. È una violazione della fiducia»

«L’interesse di avere un meccanismo è di dare previsibilità e di potere aiutare, essere tutti solidali e responsabili sulla durata. Il governo attuale non ha rispettato il Meccanismo europeo per il quale si era impegnato», ha aggiunto Boone.