Migranti, la Francia accusa ancora: "L'Italia è stata disumana"

11 Novembre 2022 - 09.34

Il governo Meloni è andato allo scontro frontale con i regolamenti europei in merito alla questione migranti, con la Francia che ha duramente replicato alla chiusura dei porti da parte dell’Italia. L’Eliseo ha quindi deciso di sospendere l’accoglienza prevista di 3.500 rifugiati da Roma. Non solo. Parigi ha anche annunciato il “rafforzamento dei controlli alle frontiere” con il nostro Paese, schierando al confine 500 agenti.

Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin, chiedendo a tutti gli altri Paesi partecipanti al Meccanismo europeo, in particolare alla Germania, di fare altrettanto. Una decisione che arriva dopo il caso Ocean Viking: la nave con a bordo 231 migranti, “respinta” da Roma, approderà venerdì mattina al porto di Tolone.

“La situazione a bordo dell’Ocean Viking – ha sottolineato Darmanin – è molto grave, ci sono 57 bambini, alcuni stanno molto male. In questa situazione l’Italia è stata molto disumana“. Il ministro ha aggiunto che “le autorità italiane non sono state neppure professionali, hanno lasciato 20 giorni questa nave senza comunicare nessuna decisione”.

“Le nuove autorità italiane hanno fatto la scelta incomprensibile di non rispondere alle diverse richieste di assistenza rivolte dalla nave negli ultimi giorni, nonostante si trovasse senza alcuna contestazione possibile nella zona di ricerca e soccorso italiano”, ha aggiunto il ministro dell’Interno francese. La Francia deplora “profondamente” il fatto che l’Italia “non si sia comportata come uno Stato europeo responsabile”, ha affermato Darmanin. “La gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo è un problema europeo che ci colpisce tutti e richiede una risposta europea”, ha aggiunto il ministro.

La nave Ocean Viking della Ong Sos Méditerranéeè arrivata nel porto di Tolone, scortata da navi francesi e da un elicottero.

I migranti, tra cui 57 bambini, verranno sottoposti prima di tutto a una visita medica, poi le autorità francesi avvieranno le procedure per la presentazione delle domande di asilo. L’imbarcazione era in mare da tre settimane. Secondo il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, circa 80 persone potrebbero essere affidate alla Germania, che si è accordata con la Francia per farsene carico.