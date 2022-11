Giorgia Meloni risponde alla Francia: "Colpita dalla loro reazione, da noi già sbarcati quasi 90mila migranti"

globalist Modifica articolo

11 Novembre 2022 - 11.02

Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa per esporre il dl aiuti quater, ha risposto alle pesanti accuse del governo francese, dopo il respingimento della nave Ocean Viking sbarcata in queste ore a Tolone.

“Sono rimasta molto colpita dalla reazione aggressiva del governo francese, incomprensibile e ingiustificata”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda sulle tensioni con la Francia nella gestione dei migranti e delle operazioni delle Ong nel Mediterraneo. E ha osservato: “Se si parla di ritorsioni in ambito delle dinamiche europee, qualcosa non funziona”.

“Io credo che valga la pena mettere insieme due numeri: la nave Ong Acean Viking che oggi attracca in Francia è la prima nave di una Ong che abbia mai attraccato in Francia con 230 migranti. Questo ha generato una reazione molto dura nei confronti dell’Italia che ha fatto entrare quasi 90mila emigranti”.

“La richiesta di isolamento dell’Italia tradisce una dinamica Ue curiosa. Si parla di solidarietà e condivisione…voglio sperare che non accada, non sarebbe intelligente” per un’Ue che deve avere “un suo standing”, ha sottolineato Meloni, secondo la quale non bisogna isolare l’Italia ma gli scafisti.

“Cosa fa arrabbiare? Il fatto che l’Italia deve essere l’unico porto di sbarco per i migranti del Mediterraneo? Questo non c’è scritto in nessun accordo”.

“Ora tre cose possiamo fare: possiamo decidere che siamo l’unico porto d’Europa ma non sono d’accordo, non ho avuto questo mandato. Ipotesi due: non credo che si debba litigare ogni volta con Francia, Grecia…Unica soluzione comune, e ne ho parlato con Macron, Germania e Ue, è la difesa dei confini esterni dell’Ue, bloccare le partenza, aprire hotspot. Abbiamo speso milioni di euro per aiutare la Turchia, ora serve una soluzione europea”. “Io continuo a dare la mia disponibilità per incontrarci e per mettere sul tavolo le soluzioni perché io francamente non so quale siano. Noi non siamo più in grado di occuparcene ed abbiamo un mandato per occuparcene in modo diverso”.