Zanda (Pd) apre a Letizia Moratti: "Sosteniamola, ha ottime possibilità di vittoria"

9 Novembre 2022 - 09.43

Dopo la rinuncia di Carlo Cottarelli, in casa Pd c’è chi spinge per l’appoggio alla candidata del Terzo Polo Letizia Moratti nella corsa alla Regione Lombardia. Ne parla in un’intervista al Corriere della Sera Luigi Zanda, ex senatore del Pd.

«In vista delle Regionali, non facciamo come alle Politiche dove veti e attese inutili hanno determinato la sconfitta. Il nostro primo dovere è mettere al sicuro istituzioni come la Lombardia. Sostenendo il candidato con maggiori possibilità di mandare a casa Fontana e dare una lezione alla Lega».

A Letizia Moratti «i sondaggi attribuiscono ottime chance di vittoria. Ma il punto politico che mi ha colpito sono le ragioni per le quali Moratti ha rotto con la giunta Fontana – prosegue l’ex senatore dem – Ha denunciato che il centrodestra non c’è più né in Italia né in Lombardia e che al suo posto c’è una destra estremista. È un passaggio politico che le fa onore e che sarebbe sbagliato non condividere».

Letizia Moratti «è stata per molti anni col centrodestra. E il passato è importante. Ma per tutti, non solo per lei. Il Pd, fino a pochi mesi fa, sosteneva un governo di unità nazionale con Salvini, Berlusconi e Conte. Tutti per noi, fino a quel momento, avversari assoluti – conclude – Tuttavia abbiamo governato per realismo politico. E non dobbiamo vergognarcene».