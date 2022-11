Cuperlo: "Il Pd deve ridefinire la sua cultura politica partendo dal basso, in giro non ci sono Maradona"

globalist Modifica articolo

9 Novembre 2022 - 23.09

Partito democratico che fare? «Le ragioni della sconfitta elettorale sono sicuramente state determinate dal tramonto del campo largo, da una pessima legge elettorale, da voltafaccia dell’ultim’ora, ma occorre dire che le radici di questa sconfitta sono più profonde. E la soluzione non è la semplice sostituzione del segretario».

Lo ha detto Gianni Cuperlo, deputato e presidente della Fondazione Costituente del Partito democratico rispondendo alle domande degli ascoltatori di Radio Immagina, la web radio dem.

«Occorre ridefinire la nostra cultura di governo, la nostra cultura politica, il nostro modo stesso di funzionare come partito, di come si seleziona la classe dirigente. Con generosità Enrico Letta ha scelto di fare il segretario traghettatore. E noi dobbiamo costruire un’impresa collettiva che coinvolga elettori, simpatizzanti, iscritti e energie oggi fuori dal Pd. Perché senza il Pd un’alternativa credibile a questa destra identitaria e radicalizzata non è possibile, ma per come è strutturato oggi il Pd da solo non basta”, ha aggiunto Cuperlo”.

Ha poi continuato: “Occorre riconoscere limiti, errori del passato. Abbiamo logorato il vocabolario della lingua italiana: ripartenza, identità, trasformazione, rifondazioneà Per recuperare quella che ho definito la nostra `reputazione´, c’è la necessità di una impresa collettiva e di una ricostruzione dal basso, dai circoli, dal territorio, evitando che ci sia l’ennesima chiamata correntizia dietro a questo o quel nome candidato alla segreteria, Anche perché di Maradona in giro non ne vedo”.