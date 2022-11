D'Amato (Pd): "Le cure domiciliari sono la vera sfida della sanità pubblica"

globalist Modifica articolo

8 Novembre 2022 - 15.29

Preroll

Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, ha parlato dei problemi del settore sanitario locale e del bisogno di rafforzare la presenza sul territorio e nelle cure domiciliari, per evitare di vivere ancora quanto accaduto negli ultimi due anni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Le cure domiciliari sono, oggi, un pilastro del nuovo assetto dell’Assistenza territoriale. Questa mattina, sono intervenuto al convegno organizzato da PlanHealth Il #PNRR e la sfida delle nuove cure domiciliari: nuovi modelli organizzativi, continuità territoriale, ADI e telemedicina per la gestione domiciliare del paziente cronico».

Middle placement Mobile

«L’evoluzione dell’assistenza domiciliare è la sfida che il nostro Sistema Sanitario deve affrontare – aggiunge – nei prossimi mesi, dobbiamo aumentare di oltre centomila unità la presa in carico degli over 65, per cui occorre uno sforzo veramente importante. Abbiamo scelto un metodo di alta qualità nell’assistenza, attraverso percorsi di accreditamento e libertà di scelta da parte dell’utente. Per portare a termine questo compito investiremo tantissime risorse per prime cure a casa, telemonitoraggio, teleassistenza e integrazione sociosanitaria».