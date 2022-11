Alfieri (Pd) avvisa Calenda: "Decida se vuole vincere in Lombardia, o far vincere la destra sovranista"

globalist Modifica articolo

8 Novembre 2022 - 12.17

Con la candidatura di Letizia Moratti con il Terzo Polo, alla Regione Lombardia, per il centrosinistra si apre l’ennesima discussione sulle alleanze. Ne ha parlato Alessandro Alfieri, vicecapogruppo del Pd al Senato, che si è rivolto direttamente a Carlo Calenda.

“Con i ticket preconfezionati e calati dall’alto non si va da nessuna parte. Se Calenda vuole provare a vincere in Lombardia togliamo i nomi dal tavolo e ci confrontiamo seriamente”.

«Il Partito democratico -ricorda- ha più figure da poter candidare. Non lo ha fatto finora perché in maniera responsabile sta cercando di allargare la coalizione alternativa alla destra. Ma il tempo è la pazienza stanno per finire. Decida se vuole unire le forze con noi e provare a vincere o se vuole andare da solo e consegnare di nuovo la vittoria alla Lega e alla destra sovranista”.