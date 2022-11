 La Cei critica la destra sui migranti: "Non usare il Papa per coprire scelte politiche"

globalist Modifica articolo

8 Novembre 2022 - 11.17

Il governo Meloni incassa anche la reprimenda della Cei sull’atteggiamento inumano che sta tenendo sulla questione migranti. Nei giorni scorsi, la destra e la stampa che la sostiene aveva strumentalizzato le parole di Papa Francesco, attribuendogli un endorsement mai avvenuto nei confronti dell’attuale governo.

Ne ha parlato monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Cei, alla presentazione del rapporto italiani nel mondo di Migrantes. Sulle migrazioni «ancora una volta Papa Francesco fa appello al buon senso, ma non utilizziamo il Papa come copertura di scelte politiche».

Il discorso del Pontefice, ha sottolineato Savino è «serio, responsabile ed evangelico. Se non vogliamo che i mari, soprattutto il Mar Mediterraneo, diventi sempre di più un cimitero liquido senza lapidi ma forse il cimitero più grande, noi dobbiamo salvare, custodire e tutelare gli immigrati e l’Europa non lasci sola l’italia. Questo è fondamentale e qui si gioca la civiltà dell’Europa e la democrazia non solo in Italia ma anche in Europa»