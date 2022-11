Cop27, Pecoraro Scanio: "La Conferenza è già fallita, la classe dirigente mondiale è un disastro"

globalist Modifica articolo

7 Novembre 2022 - 14.20

Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e che da ministro ha seguito alcune Cop strategiche, ha lanciato l’allarme sull’inadeguatezza degli interventi politi sul tema del clima.

“La Conferenza in Egitto parte già fallita se è vero che solo 24 paesi su 193 hanno comunicato gli Ndc (Nationally Determined Contributions) ovvero gli impegni nazionali per raggiungere gli obiettivi sottoscritti solennemente a livello mondiale”.

“L`Onu – sottolinea l’ex ministro – ha chiarito che con questi livelli di emissioni arrivare nel 2050 alla neutralità climatica sarà impossibile. Quindi lo scenario più probabile di fronte a questa disastrosa classe politica e dirigente mondiale è la catastrofe climatica”.

“Il nostro Paese, che ha raggiunto importanti traguardi tecnologici e risultati di produzione sulle rinnovabili, si presenta invece con la premier Meloni che rilancia trivellazioni di idrocarburi e altre proposte climalteranti come gli inceneritori. Davvero una magra figura per chi come noi nel 2007 fummo protagonisti del primo piano europeo sul clima, il famoso 20-20-20”.

“Quindi mentre le emergenze climatiche crescono e le opinioni pubbliche sono sempre allarmate, paradossalmente occorre sperare in quella parte innovativa delle industrie e perfino della finanza che ha preso coscienza del rischio dell`estinzione”.