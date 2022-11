Governo Meloni, Mulè critico sui no-vax: "Un errore reintegrarli"

globalist Modifica articolo

4 Novembre 2022 - 17.38

Governo Meloni, fibrillazioni nel governo di estrema destra, visto che sia sui rave che sui no-vax cominciano i distinguo.

«È stato un errore». Questo il commento del vicepresidente della Camera di Forza Italia Giorgio Mulè, in diretta a `Oggi è un altro giorno´ su Rai 1, al reintegro dei medici no vax deciso dal governo Meloni.

«È un segnale sbagliatissimo – ha aggiunto il vicepresidente della Camera – Se la carenza di medici è dello 0,4 o dello 0,7 per cento (il riferimento è ai camici bianchi no vax, ndr) e questo Stato va in crisi per una percentuale simile, abbiamo un problema enorme».