Reddito di cittadinanza, nessuna proroga per i navigator: "Non è tecnicamente possibile"

2 Novembre 2022 - 09.23

Vi ricordate dei navigator, quelle figure professionali ideate dal governo a guida Cinquestelle legate al Reddito di cittadinanza che hanno il compito di ricollocare nel mondo del lavoro i percettori del sussidio? Negli ultimi giorni erano circolati rumors su una possibile proroga da parte del governo ma una nota del ministero del Lavoro ha smentito le voci.

“I contratti non sono prorogabili, sul tema è stata invece avviata una mera attività ricognitiva tra le Regioni. Eventuali ulteriori utilizzi degli ex navigator richiederebbero l’approvazione di una apposita norma, non allo studio del Ministero”, conclude la nota ufficiale.

Mentre circolavano le voci su una possibile proroga, voci che stavano animando il dibattito politico, dal ministero del Lavoro guidato da Marina Calderone si spiega in un comunicato che “la proroga dei navigator non è tecnicamente possibile”.

Servirebbe, si sottolinea, una norma ad hoc che al momento non sarebbe in cantiere né allo studio del dicastero. Piuttosto si sarebbe avviata “una mera attività ricognitiva tra le Regioni”.

Secondo il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, così facendo il ministero del Lavoro ha mantenuto l’impegno preso dal governo Meloni. Anche se il problema del destino di questi lavoratori rimane, tanto che il ministero era stato sollecitato sulla questione anche dai sindacati con una lettera del 24 ottobre in cui si chiedeva al nuovo governo un incontro urgente.