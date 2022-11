Giorgia Meloni e la sua idea di Europa: "Bruxelles è invasiva o assente, serve sussidiarietà"

globalist Modifica articolo

2 Novembre 2022 - 15.42

Giorgia Meloni è stata intervistata da Bruno Vespa per il suo nuovo libro in uscita, alcuni stralci della conversazione sono stati già pubblicati. La neo presidente del Consiglio ha parlato del rapporto con l’Unione Europea.

“La mia idea di Europa è quella di un’Europa confederale in cui viga il principio di sussidiarietà. Non faccia Bruxelles quello che può fare meglio Roma, non agisca Roma lì dove, da soli, non si è competitivi”.

“Abbiamo avuto un’Europa invasiva nelle piccole cose e assente nelle grandi materie. Non converrebbe lasciare agli Stati nazionali il dibattito sul diametro delle vongole e occuparsi invece a livello comunitario dell’approvvigionamento energetico?”.

Quanto alla politica estera europea, secondo Meloni “non esiste”, “sulla Libia siamo andati in ordine sparso e la stessa cosa è accaduta sulla crisi ucraina. Poi, invece, vediamo che l’Europa deve occuparsi di gender…”