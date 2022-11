Rave, +Europa contro Meloni: "Norma arbitraria che colpisce chi vuole manifestare"

globalist Modifica articolo

1 Novembre 2022 - 11.27

Una norma liberticida e pericolosa: il decreto del governo sui rave party, una volta letto il testo, ha tutta l’aria di essere una cosa ben più seria e più grave di quanto sembrasse ieri. Nella definizione di `terreni o edifici altrui, pubblici o privati´ ricade di tutto: i capannoni o i campi in cui vengono organizzati i rave, ma anche le università, i luoghi di lavoro, le piazze. E l’espressione `può derivare un pericolo per l’ordine pubblico…´ è sufficientemente vaga per ricadere nell’arbitrio più assoluto. Di chi? Essenzialmente dei prefetti, ovvero del Governo».

Lo dichiara il coordinatore della segreteria di Più Europa Giordano Masini.

«Quindi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (già avvenuta) del decreto, a poter essere incriminati per questa nuova fattispecie di reato penale e a rischiare quindi la reclusione da tre a sei anni saranno le persone che organizzano e partecipano a qualsiasi manifestazione per la quale venga ipotizzato (dal Governo) un pericolo per l’ordine pubblico», conclude Masini