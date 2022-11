Rave, botta e risposta tra Letta e Salvini: "E' un grave errore", "Siete in confusione, indietro non si torna"

globalist Modifica articolo

1 Novembre 2022 - 16.00

Preroll

Enrico Letta, con un tweet, ha duramente criticato il dl del governo che prevede pene severe per i raduni non autorizzati. “I rave non c’entrano nulla con una norma simile. Il governo ritiri il primo comma dell’art434bis di riforma del Codice Penale. È un gravissimo errore. È la libertà dei cittadini che cosi’ viene messa in discussione. NoArt434bis”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Contestualmente, anche Matteo Salvini ha scritto su Twitter la sua opinione – diametralmente opposta – sul provvedimento approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.

Middle placement Mobile

“Un Pd ormai in confusione totale difende illegalità e raveparty abusivi, chiedendo al governo di cambiare idea. No! Indietro non si torna, le leggi finalmente si rispettano”.