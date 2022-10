Letta: "All'opposizione difenderemo i valori della giustizia sociale"

globalist Modifica articolo

29 Ottobre 2022 - 13.02

Il segretario dem Enrico Letta, nel corso del suo intervento a Basilea in occasione del Congresso del Partito Socialista Svizzero, afferma che il Pd «all’opposizione difende i valori della giustizia sociale». Letta ricorda che la sfida per tutte le forze progressiste «è quella di essere capaci di tenere insieme la transizione ecologica e la giustizia sociale» e che tra le questioni sul tavolo quella climatica «è la più importante di tutte è la sfida per tutti noi». Infine, «è essenziale una Europa più forte e più sociale».

Nardella spinge per l’opposizione dura – «Che cosa significa tempi lunghi o tempi corti, dipende da cosa hai da fare e da quello che hai da dire. Se fai una cosa seria hai bisogno di un po’ di tempo, se invece devi fare una cosa superficiale o devi stare fermo, allora il tempo è troppo». Lo ha detto il sindaco Dario Nardella a chi gli ha chiesto se non veda tempi troppo lunghi in vista del prossimo congresso nazionale del Pd.

«Se in queste settimane-ha aggiunto Nardella a margine di un evento svoltosi oggi a Firenze- il nostro partito si leva di dosso questo lutto e, visto anche quello che sta facendo il governo di destra, comincia a fare un’opposizione dura, riprende il rapporto con le città, con la società civile, appassiona i giovani, si occupa delle questioni urgenti che riguardano i cittadini, la crisi energetica, l’esplosione dell’inflazione, la sicurezza delle nostre comunità, allora è tempo speso bene. Il tempo non è tanto o poco, la cosa che a me preme è che sia speso bene. È ridicola questa discussione, dobbiamo guardare ai contenuti, alle idee e alle cose da fare»