Il Pse difende Speranza: "Contro lui volgari attacchi di Giorgia Meloni, ma sul Covid è stato esemplare"

globalist Modifica articolo

29 Ottobre 2022 - 11.40

Preroll

Dalla destra sovranista c’è un atto una campagna di diffamazione nei confronti di Roberto Speranza, la cui unica colpa è stata quella di difendere la salute degli italiani nonostante i tentativi – spesso sobillati dalla destra – di adottare una politica negazionista modello Bolsonaro che avrebbe provocato decine di migliaia di morti in più ma salvaguardato meglio gli affari delle corporazioni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ora il partito socialista europeo si è mosso in difesa di Speranza:

Middle placement Mobile

WIl Parìtito socialista europeo condanna gli attacchi volgari e ingiustificati contro Roberto Speranza, ex ministro della Salute italiano, da parte del governo entrante di destra di Giorgia Meloni.

Dynamic 1

La dirigenza del PES gli esprime solidarietà e lo ringrazia per la sua iniziativa nel rispondere all’emergenza sanitaria Covid-19.

Giacomo Filibeck, Segretario Generale Esecutivo del Partito socialista europeo ha dichiarato:

Dynamic 2

“Le azioni decisive che Roberto Speranza ha intrapreso in Italia sono state fonte di ispirazione per i decisori di tutta Europa. Grazie a lui e ai suoi colleghi della nostra famiglia politica sono state salvate migliaia di vite in Italia e all’estero.

“Roberto Speranza era un membro di fiducia della nostra rete di ministri della salute. Le sue intuizioni sulla prevenzione della diffusione del Covid-19 e sulla distribuzione dei vaccini sono sempre state molto preziose per i suoi colleghi ministri.

Dynamic 3

“La pandemia ci ha dimostrato ancora una volta quanto siano essenziali servizi pubblici di qualità, compresa l’assistenza sanitaria a prezzi accessibili, per le nostre società. Socialisti e socialdemocratici continueranno a lottare per loro”.