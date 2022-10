Salvini torna a dichiarare guerra alle Ong e fare propaganda sulla pelle dei migranti

globalist Modifica articolo

27 Ottobre 2022 - 15.12

Come temevamo: Salvini per interposto Piantedosi e con i poteri sui porti è tornato a fare propaganda sulla pelle dei migranti e a fare guerra alle Ong. Una strategia che – fino alle follie politiche del Papeete e alla voglia di pieni poteri – aveva fatto salire la Lega nei consensi, visto che alimentare paure e odio contro i migranti porta consenso, come decine e decine di posto sulla cosiddetta ‘Bestia? possono dimostrare.

«Messaggio per i trafficanti di esseri umani e per i loro complici: come da programma elettorale del centrodestra, l’Italia non tollererà più il business dell’immigrazione clandestina e degli sbarchi fuori controllo. Le Ong straniere si regolino di conseguenza…». Lo scrive sui social il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini.

A corredo del post Salvini pubblica un cartello con scritto «Altro che in Italia, le Ong vadano nei loro paesi!». Poi i nomi delle navi in avvicinamento (Ocean Viking e Humaniti 1) e il numero dei migranti a bordo (rispettivamente 202 e 180).