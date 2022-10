Commissioni: il Pd punta al Copasir e Italia Viva a quella Covid (per attaccare M5s e Pd)

globalist Modifica articolo

26 Ottobre 2022

Opposizione divisa anche se sulle vice-presidenze delle Camere l’asse Pd-M5s ha retto. Fonti parlamentari dem osservano che da parte di Azione-Iv si tiene «un atteggiamento corsaro, giocando a creare confusione su tutto». E oggi Richetti ha annunciato che Azione e Italia Viva voteranno Roberto Giachetti come segretario di presidenza alla Camera.

Quella del Copasir è una vicenda che non si chiarirà prima di venti giorni. In ogni caso il punto è politico: «Se Azione-Iv accettano l’idea del coordinamento delle opposizioni, ci si può sedere e trovare un accordo con tutti. In caso contrario, se si sottraggono per fare i corsari, ci si conta su tutto», dicono fonti parlamentari. Quindi, anche le Commissioni di garanzia come gli uffici di presidenza delle Camere, «o le componi con un passaggio politico o le componi con un passaggio tecnico per mezzo dei numeri che una forza ha in parlamento».

Una ipotesi che, al momento, fonti di Italia Viva accolgono con freddezza: «Dopo quello che ci hanno fatto, non è che ci mettiamo al tavolo per raccogliere le briciole, con qualche vice presidenza di commissione. Proveremo a vedere che spazi riusciremo ad avere e metteremo le persone giuste a seconda di quegli spazi».

Altra casella a disposizione delle opposizioni è quella della Commissione Covid, annunciata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, conferma che «è una cosa che possiamo prendere in considerazione. Questa commissione sarebbe dovuta nascere la scorsa legislatura, Renzi l’aveva annunciata, ma poi non se ne è fatto nulla con la campagna elettorale. Io penso che una commissione di indagine possa nascere, potrebbe anche essere che la guidi un esponente dell’opposizione, ma che la guidi un esponente dell’opposizione o maggioranza, io credo che vada fatta luce la gestione di fondi pubblici in maniera molto molto opaca, se c’è la commissione che indaga su questo per me è la benvenuta».

Plausibile, quindi, che la presidenza della Commissione Covid vada proprio a un esponente di Italia Viva, se non a Renzi stesso. Del resto sulla commissione Covid c’è una convergenza tra Italia Viva e la destra filo-negazionista per una delegittimazione postuma del Conte-bis (di cui Italia Viva ha fatto parte) e del ministro della Salute Speranza.