De Micheli (Pd): "Opposizione dura alla destra ma dobbiamo decidere chi siamo"

globalist Modifica articolo

22 Ottobre 2022 - 23.39

Preroll

Lei si è candidata alla segreteria, ma c’è da capire se poi questa intenzione sarà formalizzata.

OutStream Desktop

Top right Mobile

È il governo della destra, con il lessico della destra e la sua modestia, soprattutto politica. La nostra opposizione sarà dura e radicale, ma non basterà. Dobbiamo decidere chi siamo, chi rappresentiamo e dove vogliamo portare il Paese». Lo scrive la deputata del Pd, Paola De Micheli, sui social network.

Middle placement Mobile

«Alla prima donna premier, Giorgia Meloni, faccio i miei auguri. La prima donna premier viene da destra e questo la dice lunga sulla sinistra di oggi. Ma per noi democratiche e democratici ora si apre una nuova stagione: il tempo di dare voce a chi non ha voce, il tempo della semina profonda per una nuova primavera», aggiunge De Micheli.