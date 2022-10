Consultazioni, è il giorno del centrodestra: l'incarico a Meloni potrebbe arrivare già in serata

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2022 - 10.10

Le consultazioni al Quirinale proseguono e oggi tocca al centrodestra presentarsi unito da Sergio Mattarella.

Alle 10.30 il presidente della Repubblica riceverà in un’unica delegazione i gruppi parlamentari della coalizione di centrodestra: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. L’incontro concluderà le consultazioni iniziate nella mattina di ieri. In serata potrebbe arrivare l’incarico di formare il nuovo governo a Giorgia Meloni che andrà prima alla Camera (in base alla regola della ‘culla’ è questo primo ramo del Parlamento in cui deve ottenere la fiducia), poi al Senato e quindi a Palazzo Chigi per comunicare formalmente di aver ricevuto l’incarico da Mattarella.

“Siamo pronti a dare all’Italia un governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo”. Così Giorgia Meloni in un post su Facebook.

«Con Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, i capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, stiamo per andare alle consultazioni del Presidente della Repubblica. Daremo al nostro Paese un governo forte e coeso!». Lo scrive sui social, postando una fotografia, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

«Non vedo l’ora che l’esecutivo cominci. La squadra è pronta». Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Rainews24 prima di salire al Quirinale per le consultazioni.