Audio di Berlusconi, il Cremlino non smentisce i regali: "No comment" da parte di Mosca

21 Ottobre 2022 - 12.08

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha né confermato né smentito che il presidente russo Vladimir Putin abbia regalato a Silvio Berlusconi 20 bottiglie di vodka in occasione del suo recente compleanno. «Non posso confermare che ci sia stato questo tipo di regali, quindi non posso dire nulla su questo argomento», ha detto Peskov ai giornalisti, commentando la discussione dell’Ue sul fatto che un tale regalo violi le sanzioni sulle esportazioni russe.

