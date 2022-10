Ascani (Pd) contro Meloni: "Un governicchio che sta insieme con la colla"

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2022 - 19.46

Un governo nero-nero a trazione reazionaria che si preannuncia nemico dei diritti e dell’ambiente. “Giorgia Meloni aveva promesso un governo ‘di alto profilo’. Mi pare evidente che le trattative di questi giorni hanno prodotto tutt’altro. Una maggioranza che sta insieme con la colla dà vita a un governicchio. Siamo ancora più pronti a fare un’opposizione seria e intransigente”.

Lo ha scritto su Twitter Anna Ascani, vicepresidente della Camera e vicepresidente del Pd.

Le ambiguità su Putin

“Tesi inaccettabili sulla guerra d’aggressione di Putin, e non si tratta di un incidente di percorso. Piuttosto è l’ambiguità di fondo di una buona parte della maggioranza nei rapporti con la Russia che inficia e indebolisce la partenza stessa del governo Meloni. Una maggioranza che parte con il piede sbagliato sulle grandi scelte di politica estera, che si è frammentata nelle prime prove parlamentari, penso all’elezione del presidente del Senato, cementata solo dal potere in un momento in cui le famiglie si trovano alle prese con il caro-bollette, tante imprese rischiano di dover chiudere e l`Istat segnala la crescita esponenziale della povertà in Italia”.

Lo ha detto Anna Ascani, deputata del Pd e vicepresidente della Camera, in un’intervista a Radio Immagina, la web radio dem.

“Draghi, motore dell’accordo europeo trovato la notte scorsa sul tetto al prezzo del gas, ha lasciato un patrimonio all’Italia.

Ora quell’accordo andrà applicato e il governo delle destre dovrà lavorare per tutelare l’interesse dei cittadini non dilapidando questa eredità. In Parlamento il Partito democratico vigilerà affinché l’interesse generale non sia messo a rischio dal nuovo governo”, ha aggiunto.