Enrico Letta: "Non consentiremo stravolgimenti della Costituzione"

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022 - 21.21

Preroll

Parole chiare quelle di Enrico Letta: “Abbiamo voluto rimarcare che in questa legislatura abbiamo intenzione di essere a difesa della Costituzione repubblicana, che non vuol dire che non siamo disponibili a una discussione per migliorare la Carta ma saremo contrari a stravolgimenti dell’impianto della nostra Costituzione“.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, dopo le consultazioni al Quirinale.

Middle placement Mobile

Opposizione ferma in Parlamento

Dynamic 1

“Abbiamo confermato al presidente della Repubblica che saremo convintamente all’opposizione. Saremo rigorosi e fermi” a partire da tre questioni: “lavoro, diritti e ambiente”.

Serve percorso per maggiore convergenza opposizioni

Dynamic 2

“Il campo largo? Io sono fermamente convinto che in questa legislatura, dopo una campagna elettorale in cui le opposizioni sono andate divise, serva un percorso verso una maggiore convergenza, se si vuole evitare che la legislatura duri 5 anni con lo stesso governo. Alcuni primi passi li abbiamo fatti” e abbiamo “intenzione di andare in questa direzione. Ma noi siamo gli unici nell’opposizione che abbiamo iniziato un’autocritica. Con il congresso costituente per nuovo Pd metteremo in discussione noi per una maggiore intesa tra le opposizioni”.