Calenda: "Il governo Meloni durerà poco, non sono d'accordo su nulla"

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022 - 21.54

Preroll

Elezioni anticipate o il cosiddetto Terzo Polo (che terzo polo non è) è pronto a dare una mano al governo nero-nero?

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Il governo Meloni durerà poco, non sono d’accordo su nulla, sulla politica economica, internazionale. Dobbiamo rompere questa II Repubblica in cui si fanno coalizioni sempre più estreme, sempre tutti contro tutti e non governano nulla. Ma gli italiani hanno votato questo e devono verificare come governano fino alla fine».

Middle placement Mobile

Lo ha detto Carlo Calenda, ospite a Il cavallo e la torre.

Dynamic 1

«Il Pd deve decidere cosa deve fare, non può stare in piazza con Conte che dice `basta armi all’Ucraina´, e allo stesso modo in piazza davanti all’ambasciata russa con gli ucraini, non può dire `solo energie rinnovabili´ e `c’é bisogno del gas´. Ho mandato a Letta il programma sulle bollette, chiedendo di lavorarci insieme, non ha risposto. Tuttavia non abbiamo chiuso niente col Partito democratico, siamo pronti a discutere sempre purché ci sia chiarezza su quello che sono».