Bonino avverte: "I diritti non sono acquisiti per sempre, la destra va all'attacco della 194"

20 Ottobre 2022 - 11.36

Emma Bonino, leader di Più Europa, in un’intervista a Il Riformista ha parlato del possibile attacco del governo Meloni alla legge 194, quella in difesa del diritto all’aborto. “La destra in Parlamento parte subito all’attacco della legge 194. Lo stesso ddl era stato presentato nella scorsa legislatura e in quella precedente, quindi da parte di Gasparri nessuna novità”.

“La novità semmai risiede nel contesto politico generale e cioè nella vittoria di una destra apertamente reazionaria sui diritti civili. Tutto però dipenderà dal tipo di reazione che le donne opporranno a questa proposta. Mi piacerebbe che, al di là delle dichiarazioni, si creasse una mobilitazione reale nel paese”.

“È una vita – sottolinea Bonino – che mi sgolo dicendo: stiamo attenti, state attenti! I diritti non sono acquisiti per sempre e bisogna coltivarli e curarli ogni giorno. E poi capita di perderli. L’opposizione in Parlamento dirà di no, ma visti i numeri non basta. Se non si muove nessuno, rischiamo che passi anche se non lo darei per scontato”, conclude Bonino.