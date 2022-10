Audio di Berlusconi, Centinaio (Lega) prova a minimizzare: "Nessun problema per Tajani alla Farnesina"

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022 - 09.52

Gli audio di Silvio Berlusconi, in merito alla situazione in Ucraina, stanno mettendo in enorme difficoltà la già zoppicante maggioranza di Giorgia Meloni, soprattutto perché l’ex Cavaliere vorrebbe un esponente di Forza Italia – Antonio Tajani – al ministero degli Esteri. Ne ha parlato su Rai 3 l’esponente della Lega Gian Marco Centinaio.

“Non vedo ostacoli di questo tipo. Conosciamo Tajani, la sua storia, conosciamo quello che ha fatto in Europa. Fino a questo momento penso che la storia di Tajani basti e avanzi per poter dire che il Presidente Tajani ha un’autorevolezza che ci può rappresentare in Italia e nel mondo”.