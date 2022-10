Calenda: "Lo spettacolo che sta dando Berlusconi è orripilante"

globalist Modifica articolo

16 Ottobre 2022 - 21.55

“Trovo che lo spettacolo che sta dando Berlusconi sia abbastanza orripilante, cioè l’idea che tu chiedi i ministeri che ti servono, che metti una cosa per cui o c’è la Ronzulli o molli”.

Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a “Che tempo che fa”, parlando delle fibrillazioni nella maggioranza per la formazione del nuovo Governo.

“Questo spettacolo per cui siamo tutti appesi alla Ronzulli che vuole fare il ministro è normale?”, ha aggiunto.

Letta in campagna elettorale ha detto che non avrebbe governato con Fratoianni e Bonelli. Non ha senso. Per noi la porta è stra-aperta per parlare di contenuti, ma il Pd deve scegliere cosa vuole essere, se pensa di mettere insieme tutto, dal M5S a Fratoianni e Bonelli, non funziona». Lo dice il segretario di Azione, Carlo Calenda, ospite di «Che tempo che fa», su Rai3.

«Sarebbe molto singolare se dopo non essere andati insieme alle elezioni, noi scoprissimo che si può fare non il governo, ma l’opposizione insieme»

Al segretario del Pd Enrico Letta ho detto: “Facciamo un’opposizione sulle cose concrete. Non ho avuto risposta. Con i 5 Stelle per me è impossibile”