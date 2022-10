Zan (Pd): "L'elezione di La Russa e Fontana è il segnale di svolta verso l'estremismo di destra"

globalist Modifica articolo

15 Ottobre 2022 - 11.33

Una scelta estremista mettendo come seconda e terza carica dello Stato uno che p un nostalgico di Mussolini tanto da tenerne i busti in casa e l’altro un reazionario, omofobo, ammiratore di Putin e frequentatore degli ultras nazisti veronesi.

“L’elezione di La Russa al Senato e di Fontana alla Camera è il segnale di una svolta verso l’estremismo di destra che metterà a rischio il paese come è accaduto nell’America di Trump e nell’Ungheria di Orban, che sono i riferimenti politici di Salvini e Meloni sia i diritti civili sia molte delle conquiste dell’Italia repubblicana”. Lo dice il deputato del Pd, Alessandro Zan.

Quello di Fontana alla Camera “è stato un discorso molto blando, generico e soprattutto furbo. Lo aspettiamo alla prova dei fatti per misurare la distanza fra il dire e il fare, che sono convinto sarà ampissima. Guardate Giorgia Meloni: nonostante si professi filo-atlantista e conservatrice, com primo atto politico ha eletto un presidente del Senato che dorme tra i busti di Mussolini e un presidente della Camera filo putiniano e integralista religioso, che da sempre si batte contro i diritti delle donne e della comunità Lgbtq+. Una scelta che oltretutto mette a repentaglio la collocazione dell`Italia: Fontana non ha mai nascosto le sue simpatie per Mosca e il dittatore russo”, sottolinea Zan.