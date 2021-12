Zan non vuole arrendersi: "Riproporremo il Ddl ad aprile, dobbiamo tentare fino all'ultimo"

globalist

4 Dicembre 2021

Preroll

Alessandro Zan, primo firmatario del Ddl contro l’omolesbobitransfobia affossato dal Senato, ha dichiarato che “per approvare una legge dovremmo arrivare a un tentativo fino all’ultimo minuto della legislatura”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Visto che ad aprile la legge sarà riabilitata dopo i 6 mesi di stop, dobbiamo cercare di capire come affrontare questo percorso. La via è stretta, una missione impossibile, ma dobbiamo fare tutti i tentativi possibili”, ha spiegato il deputato del Pd intervenendo alla Agorà ‘I diritti delle persone Lgbtqi+ nell’Italia che vogliamo’.

Middle placement Mobile

“Letta ha proposto di organizzare nel territorio nazionale 5 Agorà nelle maggiori città italiane dopo l’elezione del presidente della Repubblica per coinvolgere le persone, soprattutto i non iscritti e le nuove generazioni, e utilizzare la partecipazione alle Agorà per costruire un percorso che stimoli la politica e il Parlamento a riprendere in mano questa battaglia che non è solo nostra ma di tutto il Paese”, ha aggiunto Zan