Sciopero Atm, a Milano trasporti in tilt: e Salvini ci fa anche propaganda...

11 Ottobre 2022 - 11.12

A Milano ci sono disagi sul trasporto pubblico a causa dello sciopero dell’Atm. Dalle 8.45 sono chiuse le metropolitane. Maggiori attese per bus, tram e filobus. Tutte le linee metropolitane e di superficie tornano in normale servizio dopo le 15. Lo ha comunicato Atm in merito allo sciopero indetto per oggi dai sindacati per chiedere interventi contro le aggressioni al personale.

Salvini e il post di mera propaganda

«Oggi sciopero dei dipendenti Atm a Milano contro le continue aggressioni. L’emergenza sicurezza in città sta davvero degenerando, ma per Sala non è un problema, è una finzione giornalistica». Lo scrive sul proprio profilo Twitter il leader della Lega Matteo Salvini. «Per lui la priorita’ – continua – rimane quella di lasciare a piedi mezzo milione di milanesi con l’area B. Che follia».