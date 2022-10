Governo Meloni, la sfida per la presidenza delle Camere e i vicepremier: ecco i nomi in lizza

globalist Modifica articolo

11 Ottobre 2022 - 11.53

Preroll

Il Governo Meloni sta nascendo, non senza difficoltà visti gli accordi mancati su alcuni ruoli cardine dell’esecutivo. Il primo appuntamento sarà con i presidenti delle Camere, sui quali si continua a trattare. Per la presidenza del Senato Giorgia Meloni vuole fortemente Ignazio La Russa, mentre Salvini punta su Roberto Calderoli. Per la presidenza della Camera invece prende quota il nome del leghista Riccardo Molinari. Come vicepremier Berlusconi punta su Antonio Tajani, con le alternative Anna Maria Bernini, Alessandro Cattaneo e Licia Ronzulli. Il secondo vicepremier potrebbe essere Matteo Salvini.

OutStream Desktop