Governo Meloni, il totoministri: ecco tutti i nomi in ballo per gli altri ministeri

globalist Modifica articolo

11 Ottobre 2022 - 12.32

Preroll

Nuovo Governo Meloni, sugli altri ministeri si sta giocando la partita dell’esecutivo a guida Fdi, con le trattative tra i tre leader che proseguono ormai da giorni e che hanno portato anche a importanti discussioni all’interno della coalizione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Si pensa di istituire un ministero dell’Energia, per il quale si è già fatto il nome di Paolo Scaroni, già Ad di Enel ed Eni. Allo Sviluppo Economico potrebbe essere giocata la carta Matteo Salvini, con il meloniano Francesco Lollobrigida a poca distanza. Tra le ipotesi, c’è anche quella di accorpare questi due ministeri. Edoardo Rixi della Lega è in pole per il dicastero di Trasporti e Infrastrutture, mentre Marcello Pera potrebbe ricoprire il ruolo di ministro delle Riforme.

Middle placement Mobile

La Lega vorrebbe il ministero dell’Agricoltura – si parla di Gian Marco Centinaio – mentre al Welfare Giorgia Meloni sta pensando a un tecnico come Luca Ricolfi. Fascinazione tecnica anche al ministero della Cultura, con il nome dello storico Giordano Bruno Guerri tra i papabili. La meloniana ed ex forzista Roccella alle pari opportunità, Fitto come ministro delle Politiche europee e l’ex Ad di Fincantieri Giuseppe Bono come possibile ministro del possibile nuovo ministero del Mare. La Lega, infine, pretende il ministero degli Affari Regionali, per accelerare sul tema dell’autonomia. Erika Stefani e Lorenzo Fontana i nomi proposti da Salvini.