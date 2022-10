Calderoli (quello che diede dell'Orango alla Kyenge) candidato a diventare presidente del Senato

globalist Modifica articolo

11 Ottobre 2022 - 18.59

Essere stati condannati in primo grado per aver dato dell’orango all’ex ministra Kyenge non è un titolo di demerito, Anzi c’è anche chi vorrebbe Calderoli seconda carica dello stato.

Governo Meloni, il totoministri prosegue con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che dovrebbe arrivare ad avere una lista di nomi definitiva entro giovedì.

La casella più delicata resta quella dell’ Economia: dopo i no di Fabio Panetta e Dario Scannapieco, la Meloni potrebbe cederla alla Lega, promuovendo Giancarlo Giorgetti (anche se non piacerebbe troppo a Salvini); resta in pole Gaetano Micciché, manager di Banca Intesa. E si gioca anche la partita del Senato, per la quale i tempi ormai sono strettissimi: i nomi in campo sono quelli di Ignazio La Russa per FdI e di Roberto Calderoli per la Lega.

Giovedì 13, intanto, si riuniscono le nuove Camere (con l’elezione dei nuovi presidenti di Montecitorio e palazzo Madama) mentre dal 15 ottobre potrebbero iniziare le consultazioni al Quirinale.

Vicepremier e presidenti delle Camere

Il primo appuntamento del governo sarà con i presidenti delle Camere, e salvo grosse sorprese, dovrebbe esserci un accordo. Per la presidenza del Senato resta validissima la candidatura di Ignazio La Russa (FdI), fortemente voluto da Giorgia Meloni (anche se Salvini continua a insistere su Roberto Calderoli, ossia colui che è stato condannato in primo grado per aver dato dell’orango all’ex ministra Kyenge).

Per la presidenza della Camera invece si rafforza il nome del leghista Riccardo Molinari, che però interrogato in merito fornisce una risposta sibillina: “Noi stiamo lavorando per Calderoli al Senato”.

Ma FdI rilancia, e fonti del partito sottolineano che per il Senato il nome forte in campo resta quello di Ignazio La Russa. Come vicepremier Berlusconi punta sempre su Antonio Tajani (in pole anche per la Farnesina) con le alternative Anna Maria Bernini, Alessandro Cattaneo e Licia Ronzulli, mentre l’altro vicepremier potrebbe essere Matteo Salvini.