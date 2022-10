Meloni già parla da Presidente: "Abbiamo rotto gli schemi, per la prima volta la destra è leader"

globalist Modifica articolo

10 Ottobre 2022 - 14.03

Giorgia Meloni è alle battute finali prima di formare il governo, in attesa dell’incarico che le verrà affidato da Sergio Mattarella. Nel corso dell’assemblea degli eletti in Parlamento, la leader di Fratelli d’Italia ha parlato degli obiettivi che il proprio esecutivo dovrà perseguire.

«Siamo consapevoli del risultato che abbiamo ottenuto e sentiamo la responsabilità di dover affrontare una sfida di governo nella condizione più difficile nella quale l’Italia potesse trovarsi. Ogni qual volta entrerete in Parlamento dovrete pensare a tutti gli italiani che il 25 settembre hanno visto in noi la loro speranza e ci hanno messo in mano il loro futuro. Così come dovrete pensare a tutti quelli che non ci hanno votato perché, in alcuni casi, la speranza l’hanno persa. E dovremmo lavorare per far cambiare loro idea».

«Abbiamo rotto tutti gli schemi, creando diversi cortocircuiti nella sinistra e nel mainstream. Noi siamo una cosa completamente diversa da tutto quello che è stato visto finora», ha aggiunto.

«Noi non ci ispiriamo a nessuno ma siamo la nostra storia e vorremmo essere noi domani un modello di ispirazione per gli altri. Abbiamo portato per la prima volta la destra italiana ad avere la leadership della coalizione di fronte ad una sfida di governo. È una sfida di cui sentiamo tutta la responsabilità e intendiamo affrontarla dimostrando serietà e capacità. E a voi dico: dobbiamo puntare al massimo. E vi auguro di vivere cinque anni di orgoglio e di vittorie», ha concluso Meloni.